Amazon diventa operatore telefonico in Italia? Chiesta l'autorizzazione al MISE

A poche ore daldebutto di Poste nel mercato FTTH in Italia, arriva un'indiscrezione destinata a scaldare gli animi. Secondo quanto riportato da La Verità, infatti, Amazon potrebbe presto diventare operatore telefonico nel nostro paese.

Il colosso di Jeff Bezos infatti ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione per fornire servizi di comunicazioni elettroniche. Tuttavia, almeno nella fase iniziale l'iter burocratico è richiesto per il servizio di contact center virtualizzato proposto dagli Amazon Web Services, che sono largamente utilizzati anche nel nostro paese.

Nello specifico, le operazioni di sorveglianza dell'AGCOM hanno portato l'Autorità a qualificare Amazon Connect come un vero e proprio servizio telefonico accessibile al pubblico, sulla base della "normativa di settore", dal momento che "consente alla clientela di effettuare e ricevere chiamate facendo uso di numerazioni del nostro paese".

E' chiaro che al momento non ci sono avvisaglie di questo tipo, ma dopo l'ingresso nel mercato calcistico con i diritti televisivi della Champions League, non è da escludere che in futuro Amazon possa lanciare una propria offerta telefonica.

Allo stato attuale è impossibile ipotizzare quali potrebbero essere i risvolti: la società americana potrebbe o soffermarsi su un'offerta telefonica oppure potrebbe seguire le orme di Poste Italiane ed altri operatori e lanciare una proposta FTTH con Amazon Prime incluso.