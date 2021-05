Amazon diventa operatore telefonico in Italia: c'è la conferma!

Arriva così, in un apparentemente "tranquillo" venerdì di fine maggio 2021, una notizia molto importante per il mondo della telefonia. Infatti, Amazon è ufficialmente diventato un operatore telefonico in Italia.

La notizia era in realtà nell'aria da un po' di tempo, in quanto già qualche giorno fa erano emerse le prime avvisaglie, ma ora è tutto stato confermato.

Infatti, stando anche a quanto riportato da IlFattoQuotidiano, il Ministero dello Sviluppo (Mise) ha dato il via libera al colosso di Jeff Bezos, che aveva chiesto l'autorizzazione per fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

Il servizio accessibile dal pubblico si chiama Amazon Connect. In particolare, quest'ultimo viene definito come un meccanismo che "consente alla clientela di effettuare e ricevere chiamate facendo uso di numerazioni del nostro Paese utilizzando il network degli operatori tradizionali".

In ogni caso, per il momento non ci sono molti dettagli in merito, ma non sono in pochi coloro che pensano che presto potrebbero arrivare offerte "aggressive" da parte di Amazon in questo settore. Staremo a vedere.

Quel che è certo è che si tratta di un periodo di novità per il colosso di Seattle. Ricordiamo infatti che recentemente ha acquisito MGM. Inoltre, a breve Amazon avrà un nuovo CEO, viste le dimissioni di Jeff Bezos.