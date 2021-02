Amazon, ottime offerte su queste schede madri ASUS serie 400 e 500

Oltre alle offerte dell’Amazon Connected Week su diversi prodotti Huawei, nel sito di e-commerce di Jeff Bezos in questi giorni possiamo trovare in sconto anche diverse schede madri firmate ASUS, dalla serie 400 della scorsa generazione all’ultima gamma 500 dedicata agli ultimi processori usciti sul mercato.

Asus ROG STRIX B450-F GAMING Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: da 162,40 Euro a 119,99 Euro

Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: da 162,40 Euro a 119,99 Euro ASUS ROG STRIX B460-F GAMING , Scheda madre Gaming Intel B460 LGA 1200 ATX, AI Networking, Intel 1Gb Ethernet, dual M.2 con dissipatori, USB 3.2 Gen 2x2, SATA e AURA Sync RGB: da 194,65 Euro a 168,99 Euro

, Scheda madre Gaming Intel B460 LGA 1200 ATX, AI Networking, Intel 1Gb Ethernet, dual M.2 con dissipatori, USB 3.2 Gen 2x2, SATA e AURA Sync RGB: da 194,65 Euro a 168,99 Euro ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) , Scheda madre Gaming AMD B550 ATX con PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, WiFi 6 (802.11ax), dual M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: da 246,46 Euro a 198,03 Euro

, Scheda madre Gaming AMD B550 ATX con PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, WiFi 6 (802.11ax), dual M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: da 246,46 Euro a 198,03 Euro ASUS TUF GAMING B550-PLUS, Scheda madre Gaming ATX AMD B550, PCIe 4.0, doppio M.2, 10 fasi di alimentazione DrMOS, 2,5Gb Lan, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, Aura Sync RGB: da 186,25 Euro a 154,64 Euro

Come potete vedere, i modelli in questione riguardano sia processori AMD che Intel, ovvero rispettivamente socket AM4 e LGA 1200. La maggior parte di essi sono venduti e spediti da Amazon, ma potete eventualmente trovare alcuni pezzi in vendita a prezzi inferiori se controllate tra gli altri rivenditori, come consigliato dalla piattaforma stessa.

Tutte le schede madri citate possono essere pagate a rate grazie a CreditLine di Cofidis e, se spedite da Amazon, godono della consegna gratuita in un giorno nel caso in cui si sia abbonati al piano Prime. In tutti i casi la disponibilità risulta immediata e la durata delle promozioni risulta ignota, dunque consigliamo di acquistarli il prima possibile se siete a caccia di questa componente per il vostro PC.

Sempre per il vostro computer fisso, consigliamo inoltre una promozione alquanto interessante sull’SSD Samsung 860 EVO in sconto sempre su Amazon al minimo storico.