Amazon paga 10 Ambassadors (Elon Musk?) per difendere la società su Twitter

Ve lo diciamo subito: non abbiamo mai visto qualcosa del genere. Infatti, Amazon, una delle più grandi società al mondo, sembra essere stanca delle critiche rivolte alla sua gestione e ha deciso di mettere in piedi un team che risponda a queste ultime a colpi di ottimismo. Sì, avete capito bene.

In particolare, stando a quanto riportato da Motherboard, l'azienda di commercio elettronico statunitense avrebbe assegnato il titolo di FC Ambassadors (fulfillment centers ambassadors) a 10 suoi dipendenti, in modo che cerchino di mettere fine a questa situazione. Stando a quanto dalla BBC, questi ultimi sono anche pagati dall'azienda.

Ad una prima occhiata, potrebbe sembrare che il tutto sia stato messo in atto da troll con profili fake, ma i colleghi del The Guardian hanno voluto vederci chiaro contattando la stessa Amazon, che nella figura di Ty Rogers ha confermato che si tratta di dipendenti reali dell'azienda. "Gli FC ambassadors sono dipendenti che capiscono cosa significa lavorare nelle nostre FC. [...] La cosa più importante è che sono qui da abbastanza tempo per condividere onestamente i fatti sulla base dell'esperienza personale. È importante che svolgiamo un buon lavoro per informare le persone sull'ambiente reale all'interno dei nostri centri, e il programma per gli ambasciatori FC ne è una parte importante, insieme ai tour che offriamo", ha dichiarato Rogers.

Questa informazione ha mandato in tilt il web, visto che tra i vari profili FC Ambassadors risulta esserci anche un Elon con foto profilo legata al CEO di Tesla. Conoscendo il personaggio, dunque, diverse persone hanno pensato che Elon Musk stesse aiutando la società statunitense, ma in realtà è evidente che si tratta solamente di un dipendente di Amazon di nome Elon, che ha deciso di mettere quell'immagine per non farsi riconoscere. Infatti, tutti i profili legati a questa iniziativa riportano solamente dei nickname e delle immagini apparentemente a caso (non è escluso che, dopo l'articolo del The Guardian, si siano aggiunti dei troll). Tra questi, troviamo Seto Kaiba (direttamente da Yu-Gi-Oh), il finto Jeff Bezos e appunto Elon Musk.

Uno dei primi messaggi coinvolti è stato quello pubblicato su Twitter dal politico statunitense Bernie Sanders, componente della Camera dei Rappresentanti e senatore per lo Stato del Vermont, nel quale si legge: "Conta fino a dieci. In quei dieci secondi, Jeff Bezos, il proprietario e fondatore di Amazon, ha appena guadagnato più denaro di quanto guadagna il dipendente medio di Amazon in un anno intero. Un anno intero". Ebbene, ovviamente sotto quel tweet si è scatenato un polverone legato alla società statunitense, con miriadi di commenti contro di essa. E' qui che entrano in gioco gli FC Ambassadors, che hanno risposto agli infuriati utenti e sottolineato i complimenti di altri.

In questo tweet, la FC Ambassador Carol afferma: "Sono più che felice [...] di continuare a lavorare qui, a BFI4, a Washington. Ricevo uno stipendio (più che giusto) e lavoro con alcune persone davvero buone. Facendo la storia, ogni giorno". Il tutto dopo che un utente aveva preso le difese dell'azienda scrivendo: "Jeff Bezos ha reso il mondo un posto migliore. Le persone hanno molto più tempo da dedicare al tempo libero perché possono acquistare online e ricevere le cose alla loro porta".

Tuttavia, gli Ambassadors rispondono ovviamente anche alle critiche, come si può vedere in questo tweet di Jeremy. Infatti, dopo che un utente accusava Amazon di avere una "ricchezza indicibile" e di "pagare poco i suoi dipendenti", l'Ambassador in questione ha risposto quanto segue: "Al contrario, noi dipendenti Amazon siamo pagati molto bene. Infatti, Amazon paga ai dipendenti del centro di evasione ordini circa il 30% in più rispetto ai negozi tradizionali".

La notizia è stata riportata anche da testate del calibro di BBC, Fortune e The Sun.