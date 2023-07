Amazon, pagamenti col palmo della mano sono un successo: estesi ovunque

Il servizio Amazon One è stato lanciato negli USA ad agosto 2022 in una primissima fase Beta che ha coinvolto la catena Whole Foods in California, con punti vendita distribuiti anche a Los Angeles e San Francisco.

Evidentemente si è trattato di un successo commerciale tale da convincere l'azienda a promuoverlo ulteriormente, dopo un graduale allargamento in altri stati. Attualmente è presente in oltre 200 punti vendita ma nel prossimo futuro il supporto ad Amazon One sarà esteso a tutti gli store della catena Whole Foods, che conta oltre 500 negozi in tutti gli Stati Uniti.

A quanto pare, quindi, il pagamento con il palmo della mano sembra essere preferito sia dagli utenti che dall'azienda. Da una parte, infatti, consentono all'utente di non dover utilizzare accessori come smartphone e wearable per eseguire pagamenti contactless. Dall'altra, invece, l'azienda lo starebbe spingendo anche più del sistema di monitoraggio che consente di entrare e uscire con la spesa negli Amazon Store senza alcun tipo di interazione.

Un successo, dunque, che si va ad aggiungere all'incredibile risultato commerciale dell'Amazon Prime Day 2023, in cui l'azienda ha dichiarato di aver venduto, su scala globale, la bellezza di oltre 375 milioni di beni.

Cosa ne pensate di questo nuovo sistema di pagamento? Vi piacerebbe poterlo sfruttare anche in Italia?