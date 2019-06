Amazon: parata di popstar per il concerto del Prime Day!

Il Prime Day 2019 di Amazon diventa sempre più ricco. La società americana ha infatti annunciato che qualche giorno prima delle 48 ore di sconti terrà un concerto a cui parteciperanno alcune delle popstar più popolari degli ultimi anni.

L'evento si terrà l'11 Luglio e sarà trasmesso su Prime Video nella pagina dedicata, con il via previsto per l'1:00 di notte.

Saranno quattro le popstar che si esibiranno sul palco: Taylor Swift, Dua Lipa. SZA e Becky G, con la partecipazione speciale di Jane Lynch che farà da presentatrice.

Il concerto sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Prime di 200 paesi, che potranno vederlo anche dopo la diretta tramite la piattaforma di streaming proprietaria per "un tempo limitato".

Amazon intende quindi sfruttare le due giornate di shopping estivo per incoraggiare gli utenti a collegarsi al servizio di streaming video on demand. La notizia arriva a meno di ventiquattro ore dalla nostra guida in cui vi abbiamo spiegato come ottenere un mese di Prime Video gratuito.

Tra gli show e serie tv più apprezzati di Prime Video figurano Jack Ryan, Marvelous Mrs. Maisel, Carnival Row, The Man in The High Castle e la novità Good Omens che è stata al centro di qualche polemica per i contenuti.