Amazon, Parma: acquista un iPhone e fa il reso, ma viene negato per delle mutande

La possibilità di effettuare il reso su Amazon è molto utile in determinati casi, visto che consente di rimediare a eventuali "errori". Tuttavia, chiaramente il colosso di Seattle si riserva di effettuare dei controlli relativi alla merce restituita. Capite bene che in questo contesto potrebbe sorgere qualche "disguido".

Ebbene, un uomo residente nella provincia di Parma è recentemente finito al centro di una "disavventura" legata proprio al servizio di restituzione di Amazon. Infatti, la persona coinvolta si è vista negare il reso di un prodotto per delle mutande. Sì, avete capito bene: l'azienda di Jeff Bezos afferma di aver trovato un oggetto "non conforme all'originale" una volta ricevuto il pacco.

In seguito alla richiesta di ulteriori delucidazioni da parte del cliente, il colosso di Seattle ha affermato di aver trovato della biancheria intima al posto dell'iPhone da 890 euro originariamente acquistato sul noto portale e-commerce. L'incredibile vicenda è stata raccontata direttamente da Federconsumatori Parma, che ha pubblicato un apposito comunicato sul suo portale ufficiale (la notizia è poi stata ripresa anche da Repubblica).

Stando a quanto si legge nel succitato comunicato, Amazon non avrebbe fornito prove fotografiche per dimostrare l'accaduto. Per questo motivo, l'avvocato Giuseppina Scavuzzo ha affermato: "Questo caso mette a nudo una grossa falla nella tutela del consumatore negli acquisti online perché il mio assistito ha esercitato un suo diritto ma non ha modo di dimostrare la bontà del suo operato e Amazon non collabora per risolvere il problema".