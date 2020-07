Amazon, partono i D-Link Days: sconti su router, switch e telecamere di sorveglianza

Amazon ha ufficialmente dato il via ai D-Link Days, che come suggerisce il nome propongono un'ampia gamma di sconti sui prodotti del popolare produttore di accessori per la rete casalinga e non. In offerta infatti troviamo router, telecamere di sorveglianza e dispositivi di vario tipo.

Amazon D-Link Days, le offerte

D-Link DCS-8325LH - Telecamera di sorveglianza Full HD Wi-Fi con AI-Based Motion Detection di Persone o Zone, Registrazione su Cloud, Visione Notturna, Compatibile con Alexa e Google Assistant: 83,90 Euro;

D-Link DCS-8300LH Videocamera Grandangolare 137° , (Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa), visione notturna fino a 5 m, Bianco: 72,99 Euro;

D-Link DCS-5020L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Funzionalità Range Extender, Motorizzata, Rilevatore di Movimenti e Suoni, VGA + Repeater: 89,99 Euro;

D-Link DWR-921 Router 4G LTE, Wireless N300, WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n), 4 Porte LAN Fast Ethernet, SIM Card Slot Integrato, 2 Antenne Esterne, Nero: 79,90 Euro;

D-Link COVR-1103 Sistema Wi-Fi AC1200 dual-band (confezione da 3) per la casa con 2 porte Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, funziona con Amazon Alexa e Google Assistant, certificato Wi-Fi EasyMesh: 178,90 Euro;

D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Pulsante WPS, Bianco: 44,33 Euro;

D-Link DIR-3060 Router EXO AC3000 Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Processore Dual-core, 4 Gigabit LAN, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0: 168,99 Euro;

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset: 99,99 Euro.

Alcune delle offerte in lista sono disponibili esclusivamente per i clienti Amazon Prime, mentre altre possono essere sfruttate da chiunque.