Amazon pensa ai bambini: lanciati Echo Pop Kids e i nuovi tablet Fire HD Kids 10

Sono passati solo pochi mesi dal lancio di Amazon Echo Pop: secondo il colosso di Seattle, il prodotto è stato un successo, soprattutto tra il pubblico più giovane. Per questo, durante l'evento autunnale di lancio hardware di Amazon, la compagnia ha svelato Echo Pop Kids e i nuovi tablet Amazon Fire HD 10 Kids e Fire HD 10 Kids Pro.

Amazon Echo Pop Kids sarà disponibile al prezzo di 49,99 Dollari sul mercato americano. Le versioni del device in arrivo saranno ben due, una basata sugli eroi Marvel e l'altra basata sulle Principesse Disney: ciascuna includerà il servizio Amazon Kids e fornirà alcune curiosità esclusive sui suoi protagonisti. Inoltre, i due modelli di Echo Pop Kids avranno degli audiolibri e degli effetti sonori esclusivi legati alle due IP Disney e Marvel.



In parallelo, accanto alla presentazione di Echo Show 8, il colosso di Seattle ha annunciato anche due nuovi tablet della serie Fire Kids. I due dispositivi sono chiaramente stati pensati per un pubblico di bambini, anche se il loro prezzo è comunque piuttosto elevato: si parte infatti da 189,99 Dollari sul mercato americano. Tuttavia, Amazon è convinta della robustezza dei suoi tablet, proponendo un servizio di sostituzione in caso di danni causati dall'utilizzo da parte dei bambini.



Il Fire HD 10 Kids Pro è un tablet "per ragazzi", pensato cioè per una fascia di pubblico leggermente più adulta di quella a cui è rivolto il Fire HD 10 Kids "base". Entrambi i dispositivi, tuttavia, dovrebbero essere il 25% più veloci dei corrispettivi di scorsa generazione, grazie ad una RAM da 3 GB. La batteria sarà perfetta anche per le sessioni di utilizzo più lunghe, dal momento che durerà circa 13 ore.

Infine, entrambi i tablet arriveranno con uno schermo con risoluzione 1080p da 10,1", perfetto per guardare video, film e serie TV senza dover utilizzare il televisore di casa.