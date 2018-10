Amazon: per alcuni dipendenti l'aumento salariale sarà pari ad 1 Dollaro

E' notizia di qualche giorno fa l'aumento dei salari minimi per i dipendenti americani ed inglesi di Amazon. La compagnia di Jeff Bezos, contro ogni aspettativa ha deciso di venire incontro alle richieste di molti detrattori, portando il minimo salariale a 15 Dollari l'ora.

La società è stata elogiata anche da Bernie Sanders, che in precedenza si era duramente scagliato contro l'azienda ed il suo fondatore Jeff Bezos, accusandolo senza mezzi termini di essere troppo avaro. Del nuovo piano salariale beneficeranno 250.000 dipendenti e 100.000 lavoratori part-time.

Bloomberg è tornato oggi sulla questione e dopo aver effettuato uno studio ha calcolato che per alcuni dipendenti che lavorano da tempo in Amazon l'aumento sarà davvero minimo. Secondo l'agenzia di stampa, coloro che già prima di questo aumento guadagnavano 15 Dollari all'ora registreranno un incremento salariale di solo 1 Dollaro.

Molti dei dipendenti non hanno mancato di mostrare il loro disappunto per la decisione che si è venuta a creare. In particolari molto sono contrariati per il fatto che i nuovi assunti potrebbero arrivare a guadagnare il 40% in più rispetto a prima.

Chiaramente la situazione è in divenire, e non sono escluse altre misure da parte della società, magari per premiare i più fedeli. Resta da capire anche in che modo si comporterà la società in vista dell'imminente stagione natalizia.