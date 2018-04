Amazon permetterà di recensire il nuovo libro di James Comey solamente dopo l'acquisto

Amazon ha deciso di impedire agli utenti di recensire il nuovo libro scritto da James Comey, ex capo dell'FBI, intitolato A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, a meno che non ne abbiano già acquistato una copia dal colosso dell'e-commerce.

Questa politica messa in campo dalla compagnia di Jeff Bezos è stata riportata da Deadline, notando come la restrizione alla possibilità di commentare sia presente sia sulle versione cartacea del libro che in quella dedicata ai Kindle; inoltre alcune recensioni già esistenti sarebbero state rimosse dal sito, probabilmente perché non compatibili con le linee guida.

Anche Audible, piattaforma dedicata agli audiolibri acquistata da Amazon nel lontano 2008, sarebbe soggetta a queste nuove direttive: un utente lamenta infatti, in una nuova recensione, l'eliminazione della sua review precedente.

Questa non è la prima volta che una simile politica viene adottata da Amazon: era già successo in precedenza con What Happened, di Hilary Clinton, e con il controverso Fire and Fury: Inside the Trump White House di Michael Wolff. Una direttiva che sembra avere senso, visti i contenuti prettamente politici dei testi in questione e la possibilità che le recensioni negative siano semplici tentativi da parte delle opposizioni di minare il successo, anche politico, delle opere.

Il problema rimane nel caso in cui un utente non abbia acquistato il libro da Amazon ma da un suo competitor: in questo caso la possibilità di recensirlo sul sito di Bezos gli sarebbe quindi preclusa.