Amazon, pioggia di sconti su molti smart TV 4K DVB-T2 ancora per poche ore

Oltre agli sconti su Huawei MateBook D14 e a SSD Samsung, su Amazon è possibile trovare nella giornata di oggi e ancora per poche ore diversi smart TV 4K DVB-T2 per marchi come Samsung, Sony, TCL e LG. Vediamo quali sono i modelli interessati, considerato che coprono ogni fascia di prezzo con sconti pari anche a 500 Euro.

Sconti Amazon su smart TV

TCL 32ES561 , Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 229,99 Euro (249,99 Euro)

Sony KD43XH8096PBAEP , Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (799 Euro)

Samsung TV AU7190 Smart TV 55", Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (799 Euro)

Samsung TV QE55Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (699 Euro)

Samsung UE55AU9070UXZT TV Crystal UHD 4K 2021 55AU9070 – Smart TV 55", Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro (899 Euro)

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 719 Euro (849 Euro)

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro (749 Euro)

Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro (749 Euro) LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro (1.699 Euro)

Tutti gli smart TV citati qui sopra sono venduti e spediti da Amazon, dunque non manca la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti Prime e, nella maggior parte dei casi, la possibilità di pagare il televisore a rate con piani come CreditLine di Cofidis o quello proposto dal colosso dell’e-commerce. Ricordiamo, infine, che queste promozioni dureranno solamente fino alle 23:59 di oggi, domenica 6 giugno 2021; di conseguenza vi consigliamo di acquistare rapidamente il modello di vostro interesse per godere di questi tagli sul prezzo di listino.

Tra gli altri sconti di questo weekend abbiamo visto anche alcune promozioni su laptop top di gamma da MediaWorld.