Amazon, pioggia di sconti sugli smartphone Motorola: prezzi quasi dimezzati!

Mentre Xiaomi sconta gli smartphone Redmi e i suoi device indossabili nell'ambito dello Xiaomi Fan Festival, è ora Amazon a proporre in offerta tanti smartphone Motorola, con sconti che vanno tra il 30% e il 40%. Ecco le migliori offerte per chi vuole acquistare un nuovo telefono.

Partendo dalla fascia bassa, in offerta abbiamo il Motorola Moto G32 4/128 GB, proposto in sconto a soli 151,85 Euro. Lo sconto è pari al 34%, poiché il prezzo di listino del device è pari a 229,90 Euro. Il Moto G32 ha un SoC Snapdragon 680 di Qualcomm, un display FullHD con refresh rate a 90 Hz e una batteria da 5.000 mAh: un perfetto battery-phone per gli utenti senza troppe pretese, dunque.

Sempre in offerta abbiamo anche il Motorola Moto G42 4/128 GB, che viene proposto a 159,90 Euro. Si tratta di un ribasso del 38% sul prezzo di listino, pari a 259,90 Euro. Il device ha a sua volta un processore Snapdragon 680 di Qualcomm, che però si combina con uno schermo OLED FHD+. Come il G32, anche il G42 ha una buona batteria da 5.000 mAh, una memoria espandibile via scheda SD e il supporto per il Dual SIM.

Spostandoci su una fascia leggermente più alta di prezzo troviamo, sempre in sconto, il Motorola Moto G82 6/128 GB, che Amazon sconta a 299,90 Euro. Si tratta di un ribasso più contenuto, almeno in termini percentuali, rispetto a quello dei due smartphone entry-level di cui vi abbiamo parlato poche righe sopra: il prezzo di listino del device, comunque, è pari a 349,90 Euro. Il SoC dello smartphone è uno Snapdragon 695, mentre lo schermo è un OLED FullHD+ e la fotocamera è composta da tre sensori da 50 MP.

Infine, se siete disposti a spendere di più, a 499,90 Euro potete acquistare il Motorola Edge 20 Pro da 12/256 GB. Lo smartphone è scontato del 29%, poiché il suo MSRP è pari a 699,90 Euro. Il dispositivo ha un chipset Qualcomm Snapdragon 870, un display OLED FullHD+ da 6,7", una batteria da 4.500 mAh e una fotocamera da 50 MP con Super Zoom 50x.