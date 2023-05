Amazon, una pioggia di sconti su SSD e RAM Corsair e Samsung

In questo penultimo mercoledì di maggio 2023, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su SSD e RAM per PC, con riduzioni che superano anche quota 30% rispetto ai prezzi di listino. Le promozioni abbracciano molti marchi famosi, tra cui Corsair e Samsung. Vediamo quali sono le offerte più interessanti.

Di seguito i dettagli:

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6200MHz C36: 148,99 Euro (204,82 Euro)

6200MHz C36: 148,99 Euro (204,82 Euro) Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P2T0BW) , 2 TB: 147,99 Euro (209,99 Euro)

, 2 TB: 147,99 Euro (209,99 Euro) Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW , 500GB: 42,75 euro (69,99 Euro)

, 500GB: 42,75 euro (69,99 Euro) Samsung 970 EVO Plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280): 119,99 Euro (159,99 Euro)

PCIe NVMe M.2 (2280): 119,99 Euro (159,99 Euro) Samsung 980 PRO SSD with Heatsink 2TB: 154,99 Euro (219,99 Euro)

Amazon garantisce anche la consegna a stretto giro di orologio per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, con tutti i vantaggi tipici del Prime. Come sempre, il consiglio in casi come questi è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare delle promozioni.

Su alcuni dei prodotti in questione è anche garantita la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis direttamente al check-out.