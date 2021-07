Amazon, per pochi giorni offerte esclusive su due smart TV e due soundbar Samsung

Assieme alle offerte di giornata su SSD Crucial e decoder DVB-T2, Amazon propone quattro sconti in esclusiva su soundbar e smart TV Samsung, proposti sul sito di e-commerce in offerta solamente per pochi giorni. Vediamo quali sono i modelli interessati e i loro rispettivi prezzi.

Sconti Amazon su smart TV e soundbar Samsung

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero: 159,99 Euro

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 170W, 2.1 Canali, Nero: 99,99 Euro

Samsung TV Q65A Smart TV 50", QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 749,99 Euro

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 749,99 Euro

I qui citati prodotti firmati Samsung risultano tutti venduti e spediti da Amazon stessa, di conseguenza non mancano la consegna senza costi aggiuntivi e la possibilità di effettuare l’acquisto a rate Tasso Zero con il piano di Cofidis o, alternativamente, con la soluzione proposta dalla società di Seattle. Si segnala, infine, che sia le due soundbar che i due smart TV, ovviamente dotati del supporto a DVB-T2 e DVB-S2, sono scontati alle cifre riportate solamente per quattro giorni; in altre parole, se risultano di vostro interesse consigliamo di completare rapidamente l’acquisto.

Intanto, Amazon ha chiarito ogni rapporto in merito al suo interesse per le criptovalute, negando l’apertura ai pagamenti in Bitcoin.