Amazon, politici americani contro l'acquisizione di iRobot: si rischia il monopolio?

A qualche giorno dall'evento hardware di settembre di Amazon, arriva una doccia fredda per il colosso americano dell'ecommerce. A quanto pare, infatti, alcuni Rappresentanti e Senatori americani starebbero facendo pressioni sulla FTC per bloccare l'acquisizione di iRobot da parte dell'azienda.

Facciamo un passo indietro: Amazon ha comprato iRobot, produttore dei robot aspirapolvere Roomba, per la cifra di ben 1,5 miliardi di Dollari a inizio agosto. Secondo un gruppo di senatori e rappresentanti al Congresso degli Stati Uniti, però, l'acquisizione andrebbe contestata dalla FTC, la Federal Trade Commission americana, per via dei rischi monopolistici connessi ad essa.

Secondo il gruppo di lawmakers che hanno criticato il merger, infatti, iRobot sarebbe un'azienda troppo grande e "potente", ovviamente limitatamente al settore degli aspirapolveri robot, per essere acquisti da un altro grande colosso come Amazon, che potrebbe sfruttare le sinergie tra iRobot e il suo marketplace per monopolizzare il settore e minimizzare la concorrenza.

A preoccupare il colosso di Seattle è il fatto che, tra i nomi dei politici che hanno contestato l'acquisizione, vi sia anche quello di Elizabeth Warren, senatrice democratica che, per qualche settimana, è stata tra i papabili candidati del Partito Democratico alla presidenza durante le elezioni politiche del 2020, salvo poi essere sconfitta dall'attuale Presidente Joe Biden. Insieme a Warren, hanno criticato l'acquisizione anche i rappresentanti Jesus Garcia, Pramila Jayapal, Mondaire Jones, Katie Porter e Mark Pocan.

I colleghi americani di Engadget hanno riportato che un portavoce di Amazon ha dichiarato che la lettera di contestazione firmata dai politici americani inviata alla FTC conterrebbe un "gran numero di falsità", ma anche che la compagnia continuerà a cooperare con gli enti regolatori nell'ottica di un'acquisizione che non mini alla competizione nel settore dei robot aspirapolvere.