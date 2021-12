Amazon porta 2 smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro, vicino al minimo storico!

Torniamo ancora una volta su Amazon nella giornata odierna per trattare le offerte del momento. Oltre agli super sconti su AirPods Pro e AirPods 3, sulla piattaforma di e-commerce potrete trovare anche due smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro, con tagli di prezzo minimi ma pur sempre utili.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

CHiQ L32H7N HD Smart TV, 32”,Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, design senza cornice [Classe di efficienza energetica F]: 209,99 Euro

Smart TV, 32”,Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, design senza cornice [Classe di efficienza energetica F]: 209,99 Euro Metz Android 9.0 Pie TV Serie MTC6000, LED Direct, Full HD 1920x1080, 42" (106 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249,99 Euro

Entrambi i televisori supportano il nuovo standard del digitale terrestre, come specificato in apertura, e il sistema operativo in dotazione è Android. La vendita, nel caso del modello CHiQ, è di compito del produttore stesso, mentre la spedizione resta al colosso dell’e-commerce. Il pagamento del dispositivo di vostro interesse potrà essere effettuato a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis, illustrato al check-out, o in 5 rate mensili proposte dalla stessa Amazon. Mancando una data di conclusione delle dette promozioni, vi consigliamo di effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile se dovete adattarvi al nuovo standard televisivo.

Tra le altre offerte ora attive potrete trovare anche robot aspirapolvere fino a 300 Euro in meno.