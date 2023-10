Amazon porta le consegne con droni in Italia: scelta insieme al Regno Unito

È ormai da un bel po' di tempo che si fa riferimento alle consegne tramite droni di Amazon. Tuttavia, finora queste ultime erano rimaste rilegate principalmente a California e Texas, mentre adesso il colosso dell'e-commerce ha annunciato di voler espandere il programma Prime Air in Italia e nel Regno Unito.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, nonché come reso noto nella giornata del 18 ottobre 2023 direttamente mediante il portale ufficiale About Amazon, "i clienti Amazon in Italia, nel Regno Unito e in un'altra città degli Stati Uniti d'America avranno la possibilità di farsi consegnare i pacchi tramite un drone a partire da fine 2024".

Insomma, la società di Andy Jassy sta cercando di portare a livello Global il servizio e il nostro Paese rientra, per certi versi un po' a sorpresa, in una delle prime fasi di espansione del programma. "Città specifiche negli Stati Uniti d'America e all'estero verranno nominate nei prossimi mesi", fanno sapere da Amazon, che nel corso del 2024 integrerà dunque in alcuni centri logistici, anche in Italia, i suoi droni.

"Inizieremo con un sito in ciascuna località ed espanderemo il programma nel tempo", si apprende dal comunicato. "Una volta disponibile, i clienti Amazon idonei potranno optare per la consegna con droni e scegliere tra migliaia di articoli che pesano cinque libbre o meno (circa 2,26 Kg, ndr), inclusi prodotti per la casa, elementi essenziali di uso quotidiano, articoli di bellezza e forniture per ufficio/tecnologia", prosegue l'annuncio.

Per il resto, è stato svelato il design del nuovo drone MK30, che viene indicato come maggiormente silenzioso, nonché più piccolo e leggero rispetto ai modelli utilizzati in precedenza. La principale promessa, però, è quella di "velocità di consegna anche in situazioni di pioggia leggera, condizioni climatiche avverse e in un esteso intervallo di temperature".

"Il futuro è già arrivato, anche in Italia. Essere stati scelti da un player mondiale quale Amazon, è un'ulteriore conferma della strategia portata avanti con caparbietà dall'Enac, autorità nazionale dell'aviazione civile, per includere nel settore aereo la spinta innovativa della mobilità aerea avanzata creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi", ha affermato Pierluigi Di Palma, Presidente dell'Enac. Per il resto, per maggiori dettagli potreste voler consultare il comunicato ufficiale di Amazon in italiano.