Amazon porta i contenuti in 4K di Prime Video su Xbox One X

Importante novità per gli utenti. L’applicazione ufficiale della piattaforma di streaming del gigante degli e-commerce, infatti, è disponibile per Xbox One attraverso il Microsoft Store del gigante di Redmond.

Gli iscritti al programma Prime, che hanno accesso gratuito al servizio simil-Netflix, infatti, possono effettuare lo streaming dei contenuti su Xbox One ed Xbox One X, che supporta anche lo streaming in 4K e che debutterà nei negozi a livello mondiale il prossimo sette novembre.

Il catalogo di contenuti compatibili con la risoluzione di 4K, almeno all’inizio dovrebbe essere molto ristretto, ed include contenuti originali come Mozart in the Jungle, Transparent ed Alpha House.

Ricordiamo che Amazon Prime Video è disponibile dallo scorso mese di Dicembre in tre 200 paesi e mercati di tutto il mondo, ed include anche serie del calibro di Preacher, che ha riscosso un successo importante a livello mondiale. Il servizio è accessibile anche dall’Italia.