Amazon ci porta in una galleria d'arte, 300 Euro in meno per il Samsung The Frame 2021

Svelata nel corso di un keynote dedicato, la nuova gamma Samsung Lifestyle TV racchiude senza dubbio il meglio della tecnologia del colosso sudcoreano e della sua filosofia, legata a doppio filo con l'arte e il design.

In questa cornice si inserisce, è proprio il caso di dirlo, il nuovo The Frame 2021, una particolare Smart TV della gamma Lifestyle che si assume l'arduo compito di portare una galleria d'arte nei nostri salotti.

Il nuovo The Frame ha cornici più sottili che in passato, un design sempre più minimale e un Art Store completamente rinnovato.

Oggi vi parliamo di lui per un motivo ben preciso. Infatti, il nuovo Samsung The Frame 2021 con pannello QLED 4K da 50 pollici si trova in offerta a soli 899,99 Euro, venduto e spedito da Amazon. Lo sconto complessivo è di quasi 300 Euro, per un taglio netto del 25% sul prezzo di listino, fissato a 1.199 Euro.

Fra le particolarità del The Frame, troviamo la presenza del cosiddetto One Connect Box, una scatola magica che permette di eliminare i cavi dalla TV. Un vero centro di controllo in grado di gestire alimentazione, input e output da poggiare nella nostra console, per poi appendere il nostro quadro senza l'ingombro visivo e per un ambiente decisamente più ordinato.