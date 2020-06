Amazon porta in Italia Echo Auto: Alexa arriva anche in automobile

Ad un anno dall'annuncio ufficiale di Echo Auto, il dispositivo arriva anche in Italia. E' acquistabile infatti da oggi sul sito web ufficiale del colosso di Jeff Bezos il dongle che permette di rendere la propria automobile più intelligente.

Contrariamente a quanto avvenuto con gli altri modelli di smart speaker, Amazon non propone alcuno sconto ed Echo Auto può essere acquistato a 59,99 Euro, con disponibilità immediata e consegna in 24 ore attraverso il Prime.

Echo Auto si connette all'app Alexa presente sullo smartphone associato ed è in grado di riprodurre i contenuti scelti dagli altoparlanti dell'automobili attraverso l'ingresso AUX o via Bluetooth. Nella confezione gli utenti troveranno anche un supporto per la bocchetta di aerazione, che favorirà il posizionamento del dispositivo nell'abitacolo.

A livello tecnico è caratterizzato da otto microfoni ed ovviamente include anche il riconoscimento vocale a lungo raggio che permette ad Alexa di ascoltare e riconoscere i comandi nonostante musica, rumori del traffico e soprattutto il climatizzatore.

Le funzioni sono praticamente le stesse di Alexa: è possibile ascoltare i contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer oppure le stazioni radio da tutto il mondo attraverso TuneIn.

Amazon ha anche predisposto una pagina che permette di consultare la lista delle automobili e smartphone non compatibili con Echo Auto.