Amazon porta Prime Now in nuove zone di Roma ed espande il catalogo

Amazon ha annunciato un'importante espansione per il servizio Prime Now a Roma. I cittadini capitolini infatti potranno accedere tramite il sito web dedicato e l'applicazione ad oltre 12.000 prodotti , su cui viene garantita la consegna entro due ore dalle 8:00 a mezzanotte, sette giorni su sette.

Ma non è tutto, perchè nel lungo comunicato stampa Amazon ha anche sottolineato che il servizio è disponibile in varie zone della Capitale, ed in due CAP dell'area circostante. Complessivamente, Prime Now è accessibile dai cittadini che vivono in zone come Tivoli Terme, Guidonia Montecelio, San Vittorino, Zona L’Ottavia e La Giustiniana.

Amazon ha precisato che l'espansione è possibile grazie al nuovo centro di distribuzione urbano di Roma Tiburtina, che darà lavoro a trenta nuovi dipendenti, a cui si aggiungeranno le assunzioni fatte dalle aziende addette ai servizi di consegna.

Per accedere al servizio Prime Now è comunque richiesto un ordine di 15 Euro per negozio. I clienti potranno scegliere la consegna gratuita nello stesso giorno in finestra a scelta di due ore per ordini minimi di 50 Euro. La verifica della copertura può essere effettuata tramite il sito ufficiale.

Il general manager di Amazon Fresh e Prime Now, Carlo Mocci, ha affermato che "a partire da oggi, i clienti Prime a Roma hanno accesso a molti più articoli, inclusi prodotti essenziali d’uso quotidiano.. Il centro di distribuzione urbano di Tiburtina rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del servizio Prime Now, poiché ci consente di ampliare la selezione di prodotti che offriamo, mentre estendiamo ai clienti la comodità del nostro servizio di consegna rapida”.