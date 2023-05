Amazon porta il supporto Matter anche sui vecchi Echo: i modelli compatibili

Un nuovo aggiornamento di Alexa porta il supporto Matter ad alcuni degli smart speaker meno recenti. Si tratta di Echo, Echo Dot ed Echo Plus di seconda generazione che ora supportano il nuovo standard per la domotica.

L’Echo di quarta generazione invece ora può fare da router Thread e consente di aggiungere i dispositivi che si basano su questo protocollo di comunicazione, che viene utilizzato da Matter.

In un post pubblicato sul blog di Alexa, Amazon osserva che con l’aggiornamento di oggi, i clienti possono configurare i propri dispositivi Matter con iOS, inclusi i dispositivi Thread abilitati per Matter. “Abbiamo abilitato l’aggiornamento dei dispositivi Echo, Echo Plus ed Echo Dot di seconda generazione come controller Matter, oltre a Echo (4a generazione) come Thread border router. Ciò significa che i clienti Echo (4a generazione) possono ora espandere le loro case intelligenti con dispositivi Thread abilitati per Matter oltre a dispositivi Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh e Wi-Fi abilitati a Matter. Indipendentemente dal protocollo di casa intelligente con cui gli sviluppatori scelgono di costruire, questi clienti sono pronti a connettersi e utilizzare i propri dispositivi domestici intelligenti, senza pensare all’interoperabilità”.

Amazon osserva anche che attualmente a livello mondiale sono oltre 100 milioni i dispositivi Echo attivi a livello mondiale e presenti nelle case dei clienti, che possono essere aggiornati per supportare Matter.