Amazon, portatile ASUS da gaming con RTX 4050 in sconto in questo inizio aprile

Parallelamente alle nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon propone uno sconto molto interessante su un portatile da gaming ASUS con scheda grafica NVIDIA RTX 4050.

Di seguito i dettagli della configurazione:

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZU4#B0BYZM6PBR, notebook con schermo da 15,6" con Antiglare e refresh rate 144Hz, processore Intel Core 12ma gen i7-12700H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, sistema operativoWindows 11 Home, Grigio: 1.199 Euro (1.349 Euro)

Il portatile viene attualmente indicato come non disponibile ma Amazon è al lavoro per farlo tornare in magazzino a stretto giro di orologio. Nella scheda prodotto si legge anche che è possibile completare l'ordine: Amazon provvederà ad inviare un'email con la data di consegna non appena sarà disponibile nuovamente.

Non è possibile scegliere nemmeno il pagamento a rate con Cofidis, mentre per quanto riguarda la garanzia extra tramite la scheda prodotto si può optare per la protezione aggiuntiva di due anni da danni accidentali a 103,39 Euro e tre anni a 147,39 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

