Amazon e Poste Italiane ancora insieme per le consegne in Italia

Amazon e Poste Italiane hanno annunciato il rinnovo dell'accordo siglato ormai da qualche anno per la consegna dei prodotti ordinati dai clienti italiani sull'e-commerce. La nuova partnership ha durata triennale e mira a rafforzare lo sviluppo del negozio nel Paese per rispondere alla crescente domanda dei clienti.

Un accordo tra Poste ed Amazon per la velocizzazione delle consegne era stato siglato due anni fa e prevedeva il lancio di una serie di nuovi servizi ed il potenziamento delle consegne in giornata.

Nell'ambito di questa nuova partnership, il Gruppo Poste Italiane ha spiegato che utilizzerà le proprie reti e gli asset logistici per garantire servizi innovativi e soluzioni di consegna veloci su tutto il territorio nazionale, con particolare focus nelle principali città italiane dove le consegne saranno effettuate fino alle 20 di sabato. Per le aree più complesse come il Sud e le isole principali, invece, Poste ha previsto un potenziamento delle attività logistiche di connettività attraverso la compagnia aerea.

"Grazie a questo importante accordo, Poste Italiane ed Amazon accelerano ulteriormente lo sviluppo dell’e-commerce in Italia a beneficio di tutti i clienti italiani" continua Poste Italiane nel comunicato che, ovviamente, non include alcun tipo d'informazione a livello economico.

La scelta di Amazon è ricaduta su Poste Italiane anche a causa della diffusione sul territorio nazionale.