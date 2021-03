Amazon potenzia ancora la logistica in Italia: nuovo deposito di smistamento a Milano

Poche ore dopo l'annuncio del nuovo centro di distribuzione di Bergamo, Amazon ha comunicato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento nella città metropolitana di Milano, a Pioltello.

La nuova struttura, che sarà operativa a partire dalla prossima estate, servirà i clienti residenti a Milano e nell'area nord est della provincia lombarda.

Il deposito di smistamento sarà grande circa 8mila mq e darà lavoro a 20 persone, che saranno assunte da Amazon a tempo indeterminato. Il colosso di Seattle ha anche spiegato che Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando così ad investire nella sua rete logistica per migliorare la capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. Secondo i dati di Amazon, a seguito di tale inaugurazione i fornitori di servizi di consegna assumeranno oltre 100 autisti a tempo indeterminato.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: "in un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di 120 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie all’apertura di questo nuovo deposito. Il nostro impegno verso le comunità in cui operiamo continua, non solo garantendo ai nostri clienti un servizio sempre più efficiente consegnando loro ciò di cui hanno più bisogno, ma anche supportando le realtà locali attraverso donazioni come quelle effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare".