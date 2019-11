Amazon precisa: lo sciopero del Black Friday indetto dai corrieri

A seguito della notizia emersa questa mattina in merito ad uno sciopero negli stabilimenti Amazon, è prontamente arrivato il comunicato ufficiale della società di Seattle, attraverso cui ha voluto precisare che l'agitazione riguarda i lavoratori delle aziende fornitrici di servizi di consegna.

Di fatto, ad essere interessati saranno i corrieri e non Amazon stessa.

Di seguito lo statement completo:

"Non sono in corso agitazioni che coinvolgono personale di Amazon in Italia e i nostri dipendenti stanno lavorando per mantenere la promessa di consegna fatta ai clienti.

Per le consegne ai clienti Amazon si avvale di piccole e medie imprese specializzate. Amazon richiede che tutti i fornitori di servizi di consegna rispettino il Codice di Condotta dei Fornitori Amazon, e garantiscano che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto, si attengano a tutte le normative vigenti e al codice della strada, e guidino in modo sicuro. Amazon effettua verifiche su qualsiasi segnalazione di non conformità.

Il numero di pacchi da consegnare è assegnato ai fornitori di servizi di consegna in maniera appropriata e si basa sulla densità dell’area in cui devono essere effettuate le consegne, sulle ore di lavoro, sulla distanza che devono percorrere.

Amazon assegna le rotte ai fornitori di servizi di consegna che poi le assegnano ai loro autisti sulla base della loro disponibilità".

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni anche su eventuali ritardi e le aree interessate.