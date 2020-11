Amazon premia i dipendenti: fino a 300 Euro lordi di bonus anche in Italia

Amazon ha annunciato di aver messo sul piatto ben 500 milioni di Dollari per premiare i dipendenti che nel periodo di Natale ed in piena pandemia hanno dovuto fronteggiare carichi di lavoro più elevati. In Italia, le buste paghe natalizie saranno più pesanti di 300 Euro.

"In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time" ha affermato Dave Clark, senior vice president of Operations di Amazon, il quale ha sottolineato che il 2020 è stato davvero singolare.

Il dirigente ha inoltre voluto ringraziare i dipendenti per il lavoro portato avanti durante questi ultimi mesi. "Mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, vogliamo dimostrare il nostro ringraziamento a tutti i dipendenti della nostra rete logistica attraverso uno speciale riconoscimento economico per un totale di oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo" ha affermato il manager, che ha specificato come nell'ultimo trimestre dell'anno Amazon abbia investito oltre 750 milioni di Dollari in retribuzione supplementare per le forze lavoro impiegate nel settore della logistica.

Complessivamente, nel 2020 Amazon ha messo in campo incentivi economici di oltre 2,5 miliardi di Dollari.

Proprio il carico di lavoro elevato è stato al centro di alcune proteste portate avanti dai magazzinieri Amazon durante il Black Friday.