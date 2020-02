Amazon preoccupata per l'impatto del Coronavirus sul Prime Day 2020

L'impatto del Coronavirus potrebbe farsi sentire anche su un colosso come Amazon. Secondo un rapporto del New York Times, il colosso di Seattle sarebbe molto preoccupato per le conseguenze che potrebbe avere l'epidemia di Covid-19 sul Prime Day 2020, la giornata dedicata agli iscritti Prime che si festeggia ogni anno a Luglio.

Amazon infatti sa che molti dei suoi venditori di terze parti hanno catene di approvvigionamento collegate direttamente alla Cina, e ciò potrebbe causare problemi di disponibilità per soddisfare la domanda degli utenti.

Al momento da parte della società di Jeff Bezos non sono arrivate indicazioni in merito alla data del Prime Day 2020, ma nel tentativo di evitare interruzioni del servizio la compagnia americana sta già contattando alcuni dei rivenditori più importanti per ottenere una panoramica in anticipo.

Il New York Times è riuscito ad ottenere un'email che Amazon ha inviato ad uno dei propri venditori, in cui si legge quanto segue: "Ciao! Abbiamo identificato che parte del processo della catena di approvvigionamento potrebbe dipendere dalla Cina, ed alla luce dell'epidemia di Coronavirus che ha avuto effetti sulla produzione e logistica, ti stiamo contattando per comprendere l'impatto sulle operazioni aziendali".

Amazon nelle ultime ore ha rimosso tutte le mascherine ed i gel venduti a prezzi troppo alti, mentre ieri ha ripristinato il servizio Prime Now a Torino e Milano.