Amazon si prepara a dire addio ad Alexa... ma non 'quella' Alexa!

Amazon sta vivendo un periodo difficile: poche ore fa l'Antitrust italiano ha comminato una multa miliardaria all'azienda di Jeff Bezos, che ora si prepara a dire addio ad uno dei suoi prodotti più amati, Alexa. Sì, avete letto bene: Amazon sta preparando il pensionamento di Alexa. Non dell'assistente vocale Alexa, ovviamente, ma di Alexa Internet.

Alexa Internet è un servizio di analisi del traffico web che ormai ha più di vent'anni sulle spalle: il portale è stato infatti fondato nel 1996 e acquisito da Amazon nel 1999, ben quindici anni prima che il colosso dell'ecommerce desse lo stesso nome alla sua assistente vocale.

Alexa è conosciuto per il servizio di ranking dei siti web più popolari al mondo, Alexa Rank, che viene spesso utilizzato dai giornali e fonti di informazione come Wikipedia, che citano tra le loro pagine i dati pubblicati nel tempo dalla piattaforma. Il servizio alla base di Alexa Internet è piuttosto semplice: il portale collabora con una gruppo di utenti che accettano di fare da campione statistico e ne monitora le ricerche sul web tramite un'estensione del browser o un software per computer.

I dati di Alexa vengono poi venduti alle aziende o utilizzati dal portale per altre ricerche. In un post sul blog di Alexa.com, comunque, l'azienda ha scritto che non offrirà nuovi abbonamenti a partire dall'8 dicembre e che il servizio chiuderà definitivamente il 1° maggio 2022, segnando la fine di un servizio durato più di vent'anni. Il post di congedo dell'azienda recita: "Venticinque anni fa abbiamo fondato Alexa Internet. Dopo due decenni in cui vi abbiamo aiutato a trovare e arrivare al vostro pubblico digitale, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere Alexa.com il 1° maggio 2022. Vi ringraziamo per averci reso la risorsa più utilizzata per le ricerche sui contenuti, per le analisi sui competitor, sulle keyword e su molto altro".

Alexa Internet è stato un servizio enormemente popolare negli anni, ma ha anche attirato numerose accuse di frode sui suoi dati, poiché secondo alcuni i risultati del portale sarebbero stati in qualche modo falsati. Nonostante ciò, Alexa è rimasto uno dei nomi più conosciuti e popolari nel mondo del web ranking. Parlando dell'altra Alexa, invece, l'assistente vocale di Amazon ha compiuto tre anni lo scorso mese, e sembra avere davanti a sé una lunga vita lavorativa.