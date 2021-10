Amazon si prepara al Natale: si potranno inviare regali senza conoscere l'indirizzo

Mancano 82 giorni al Natale, ma Amazon si sta già preparando ed è già in clima. A quanto pare, coloro che vorranno inviare un dono natalizio o in generale un prodotto ad un amico, non avranno più bisogno di conoscere l'indirizzo.

Come riportato da Engadget, infatti, gli utenti iscritti ad Amazon Prime negli USA già da oggi hanno la possibilità di spedire un regalo ad un amico senza conoscere l'indirizzo di casa, ma solo inserendo l'indirizzo email o il numero di telefono.

La società ha spiegato che questa nuova funzione rende più facile dare, ricevere e scambiare regali.

Per accedere alla feature basta cercare il prodotto e quindi dopo averlo scelto selezionare "add a gift receipt for easy returns". A questo punto si verrà reindirizzati alla cassa dove bisognerà selezionare "consenti al destinatario di fornire il proprio indirizzo": è a questo punto che Amazon chiederà di inserire l'indirizzo email o il numero di cellulare della persona in questione che, di concerto, riceverà una mail o un SMS per accettare il regalo ed inserire l'indirizzo di consegna.

Se non sono entusiasti della scelta, potranno scambiare l'articolo con un buono regalo ed usarlo per acquistare qualcos'altro, senza ovviamente informare il mittente.

Ovviamente, è necessario che anche il destinatario disponga dell'account Amazon.