Amazon si sta preparando ad aprire farmacie negli Stati Uniti

Amazon nel novembre 2020 ha rivoluzionato il settore farmaceutico lanciando il servizio Amazon Pharmacy negli Stati Uniti, permettendo così di acquistare farmaci tramite il sito di e-commerce a prezzi più vantaggiosi. Il passo successivo del colosso di Jeff Bezos, a quanto pare, è quello di aprire farmacie fisiche nel paese.

Secondo quanto riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters e Business Insider, infatti, Amazon Inc starebbe valutando il lancio di farmacie fisiche avviando i primi colloqui esplorativi che potrebbero anche prolungarsi per più di un anno. Un portavoce della società di Seattle non ha rilasciato commenti su questa indiscrezione specifica, ma in seguito ha aggiunto che Amazon Pharmacy si concentra sul rendere la farmacia a domicilio più facile e più conveniente per i clienti.

Ann Hynes, analista di Mizuho, ha dichiarato: “Riteniamo che il lancio delle farmacie da parte di Amazon si concentrerà inizialmente sulle sedi situate nei negozi Whole Foods, in modo simile al modello Target e Walmart”. In altre parole, l’obiettivo è quello di avvicinarsi ai clienti statunitensi stimolando al contempo la concorrenza con Walgreens Boots Alliance, CVS Health e Walmart, le cui azioni avrebbero già visto un calo proprio in seguito alla pubblicazioni di queste voci.

Sebbene ormai l’approdo in Europa di Amazon Pharmacy risulti particolarmente distante se non altamente improbabile, negli Stati Uniti il servizio sta riscuotendo successo sin dal lancio nel novembre scorso. Questo step ulteriore garantirebbe sicuramente una maggiore diffusione in tutto il paese, ma si rivelerà una mossa tanto profittevole quanto potrebbero pensare i vertici dell’azienda? Staremo a vedere.

Nel mentre ci sono novità riguardo il Prime Day 2021, con le presunte date ufficiali che sono trapelate grazie alla testata Bloomberg.