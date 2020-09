Amazon presenta Amazon One: il palmo della mano si trasforma in una carta per i pagamenti

Amazon ha presentato oggi Amazon One, una nuova tecnologia che permette di utilizzare il palmo della mano per effettuare i pagamenti. Questo nuovo sistema di avvale di un dispositivo progettato dal colosso di Seattle che è in grado di riconoscere la mano e quindi validare le transizione.

Nella presentazione, Amazon afferma che la soluzione non è solo utile per i pagamenti, ma anche per entrare negli uffici o per utilizzare le carte fedeltà. Sostanzialmente, Amazon One si prefigge l’obiettivo di eliminare in maniera definitiva tutti i supporti fisici.

Amazon ha precisato che la firma del palmo della mano viene creata in tempo reale per ogni individuo, attraverso l’utilizzo di un sistema di computer vision. Dopo aver effettuato la registrazione, gli utenti saranno in grado di entrare negli Amazon Store ed in tutti i negozi ed edifici che sceglieranno di integrarla.

L’obiettivo a lungo termine è di raggiungere quanti più negozi possibili, ed infatti Amazon intende offrire l’opzione anche a terze parti come rivenditori, uffici e stadi.

Su ogni dispositivo Amazon One sono presenti vari controlli di sicurezza, e non vengono memorizzate le immagini del palmo in locale. I dati infatti vengono crittografati ed inviati al cloud. Inizialmente, chiaramente, sarà disponibile solo negli USA.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, Amazon ha lanciato in Italia “Consegna senza fretta”.