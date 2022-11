Amazon presenta il nuovo drone di consegna per Prime Air: può volare sotto la pioggia

Continuano i lavori sul servizio Amazon Prime Air, che il colosso di Seattle vuole utilizzare per effettuare le consegne via drone. Quest’oggi la società americana ha svelato il nuovo drone MK30, destinato a dare un impulso importante.

Il nuovo drone entrerà in servizio nel 2024 ed è progettato per essere più silenzioso, oltre che per gestire in maniera migliore i pacchi e le intemperie: infatti può volare anche sotto la pioggia leggera ed in situazioni con temperature più elevate.

L’MK30 può volare verticalmente per centinaia di metri e può trasportare pacchi fino a 2 chilogrammi. Rispetto al drone esagonale utilizzato attualmente - l’MK27-2 - l’MK30 sarà più leggero e piccolo e, spiega Amazon, sarà sottoposto a “rigorose valutazioni da parte delle autorità aerospaziali nazionali come la Federal Aviation Administration per dimostrarne la sicurezza e l’affidabilità”. Il via libera definitivo quindi ancora non è arrivato.

Attualmente il servizio Prime Air non è disponibile in Europa ed Amazon lo sta testando solo in una piccola cerchia di stati negli USA. L’e-commerce ha annunciato a Luglio che il suo prossimo sito di test sarà College Station, in Texas, dove sta collaborando con la città e la Texas A&M University per effettuare dei voli di prova con l’MK27-2.