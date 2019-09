Amazon presenta Echo Glow: la lampada intelligente che si sincronizza con la musica

Amazon ha messo Alexa ovunque. L'evento tenuto oggi negli Stati Uniti è stata l'occasione per svelare la nuova generazione di prodotti basati sul proprio assistente vocale. Tra i tanti devices ha visto la luce anche Echo Glow, una lampada intelligente sferica che può cambiare colore in base alla preferenze o a ritmo di musica.

Gli utenti potranno ovviamente interagire con Glow collegandola ad Alexa. Tra le funzionalità software troviamo una modalità falò, che riprenderà le luci caldi e tremolanti dei falò sulla spiaggia.

Echo Glow però potrà anche scorrere tra tutti i colori dell'arcobaleno e cambiare tonalità a seconda del momento della giornata, magari virando verso i colori scuri man mano che si avvicina l'ora di andare a letto.

Amazon ha anche affermato che la lampada potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per i genitori che sono alla ricerca di una luce notturna da mettere nelle camere dei bambini. Inoltre, il prezzo di 30 Dollari la rende anche abbastanza accessibile. Come per gli altri prodotti, la società americana non ha diffuso alcuna informazione in merito ad un eventuale lancio italiano.

Nel corso del keynote, il colosso di Seattle ha anche presentato le nuove Echo Buds con cancellazione del rumore ed un'ampia selezione di prodotti basati su Alexa, tra cui la nuova lineup di smart speaker.