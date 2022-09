Amazon presenta nuovo Kindle: display rinnovato e molta più memoria interna

Amazon annuncia oggi l’arrivo della nuova generazione di Kindle sul mercato internazionale. L’e-reader è ora più leggero, più compatto e dotato di caratteristiche premium senza però perdere il suo prezzo accessibile. Scopriamo le novità principali e il costo in Italia.

Il nuovo Kindle è dotato di un nuovo display antiriflesso da 6’’ ad alta risoluzione e da 300 ppi, ovvero con un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente per una maggiore nitidezza di testi e immagini. La modalità scura e la luce frontale regolabile offrono un’esperienza di lettura confortevole in tutte le condizioni, compresa la luce diretta del sole o addirittura al buio.

Il dispositivo è dotato di tutte le caratteristiche preferite dai clienti come X-Ray, che fornisce dettagli importanti su persone o luoghi menzionati in un libro, e un dizionario integrato per cercare rapidamente qualsiasi parola. La configurazione semplificata dell’app Kindle per iOS e Android offre la possibilità di registrare il dispositivo in pochi passaggi e di accedere ai libri ancora più velocemente. Notiamo poi l’autonomia prolungata a un massimo dichiarato di sei settimane, la dotazione di una porta USB-C per semplificare la ricarica e 16 GB di memoria interna, il doppio rispetto all’ultimo Kindle lanciato sul mercato.

Tutti i dispositivi Kindle sono dotati di accesso immediato al miglior negozio di eBook al mondo, con milioni di libri disponibili – inclusi i più recenti best seller – e Kindle Unlimited per leggere qualsiasi opera letteraria dove e quando si desidera, su qualsiasi dispositivo. I clienti idonei che pre-ordinano o acquistano un Kindle riceveranno 3 mesi di periodo d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il setup del loro nuovo e-reader.

Non manca il focus sulla sostenibilità: l’ultimo Kindle riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, complice l’utilizzo di magnesio riciclato per la costruzione e l’utilizzo di imballaggi 100% riciclabili realizzati in fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Il nuovo Kindle sarà disponibile a partire da 99,99 euro con 16GB nei colori nero e blu. Nuove cover in tessuto per Kindle saranno disponibili in Rosa, Nero, Blu, Verde.

Vi rimandiamo, in conclusione, alla recensione di Kindle Paperwhite SE.