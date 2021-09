Amazon presenta i nuovi Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition

Amazon presenta oggi a sorpresa due nuovi modelli di Kindle Paperwhite: Kindle Paperwhite e il primo Kindle Paperwhite Signature Edition. Le novità sono importanti e mirano ad offrire un'esperienza di lettura ancora più comoda, grazie all'hardware premium che porta prestazioni migliorate ed una nuova interfaccia grafica.

Sul nuovo Kindle Paperwhite troviamo uno schermo da 6,8 pollici da 300ppi antiriflesso che garantisce una visione ultra nitida anche alla luce diretta del sole. Amazon sottolinea che quando impostato al massimo, è in grado di offrire una luminosità del 10% in più per non affaticare gli occhi. Presente anche l'opzione per regolare la tonalità della luce ed una modalità bianco su nero per leggere anche di notte. Su Kindle Paperwhite Signature Edition invece troviamo una luce frontale auto regolante che si adatta in base alle condizioni di luce presenti.

In termini di autonomia, i Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition possono offrire fino a 10 settimane con una sola carica, che avviene tramite USB-C ed impiega solo due ore.

Inoltre, sul Kindle Paperwhite Signature Edition debutta anche la ricarica wireless Qi: si tratta del primo dispositivo della gamma ad offrire questa opzione.

Il Kindle Paperwhite è certificato col rating IPx8 che lo protegge per resistere a cadute accidentali ed ha 8 gigabyte di memoria, che diventano 32 gigabyte sulla Signature Edition.

Riprogettata l'interfaccia grafica, che porta nuove opzioni per rendere la lettura più facile ed intuitiva.

Kindle Paperwhite con 8 GB di memoria è disponibile a 139,99 Euro in colore nero, mentre laSignature Edition viene proposta a 189,99 Euro. Le spedizioni partiranno il 27 Ottobre per il Kindle Paperwhite ed il 10 Novembre per la Signature Edition. Le cover saranno disponibili in pelle (39.99 euro) e tessuto (29.99 euro) in Nero, Blu Notte e Lavanda.