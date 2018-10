Amazon presenta la nuova Fire TV Stick: arriva il supporto allo streaming in 4K

Continuano le presentazioni per Amazon, a meno di una settimana dall'importantissimo evento incentrato sulla domotica. La società di Jeff Bezos ha da poco presentato la nuova generazione della Fire TV Stick, caratterizzata da una novità di non poco conto: il supporto allo streaming in 4K.

A 49,99 Dollari (il prezzo italiano ancora non è noto), è possibile portare a casa un dispositivo in grado di effettuare lo streaming dei contenuti in 4K UHD e che supporta anche gli standard HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Marc Whitten, vice presidente di Amazon Fire TV, in una dichiarazione ha affermato che "il team ha inventato una tecnologia completamente nuova, che si combina ad un'innovativa antenna che a sua volta lavora con il potente chip WiFi 802.11ac, che ottimizza la visione dei contenuti per offrire la migliore esperienza di streaming in 4K UHD possibile, anche in ambienti con reti congestionate".

Il nuovo Fire TV Stick si potrà anche associare con un dispositivo Amazon Echo che permette di collegare il dongle con la voce. Amazon ha anche aggiunto il supporto al controllo vocale in-app per diversi servizi che però in Italia non sono disponibili. L'aspetto interessante è dato dal fatto che finalmente la Fire TV Stick si apre al controllo vocale e non è da escludere l'implementazione della feature da parte di app come Netflix.

Amazon ha anche annunciato il lancio di un telecomando vocale basato su Alexa, che è caratterizzato dalla presenza di alcuni pulsanti dedicati per il volume. Lo stesso telecomando consente anche di accendere il televisore, cambiare gli ingressi e sintonizzarsi con un decoder via cavo.

Fire TV Stick 4K arriverà negli Stati Uniti il 31 Ottobre ad un prezzo di 49,99 Dollari, mentre il nuovo telecomando sarà disponibile a 29,99 Dollari. L'arrivo nel Regno Unito, Germania ed India è previsto per il 14 Novembre.