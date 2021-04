Amazon presenta il nuovo Fire HD 10: il tablet Full HD con batteria da 12 ore

Amazon presenta oggi il nuovo tablet Fire HD 10, il dispositivo dotato di un processore octa-core, display luminoso Full HD e che può garantire un'autonomia fino a 12 ore, a cui si aggiungono 64 gigabyte di memoria interna espandibili fino a 1 terabyte tramite la scheda microSD.

La scheda tecnica, come dicevamo poco sopra, è caratterizzata da un display Vivid da 10,1 pollici 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel, con vetro di silicato di alluminio e cornice uniforme. Sotto la scocca è presente il processore octa-core da 2,0 GHz e 3 gigabyte di RAM che è in grado di garantire prestazioni ed avvio delle app rapidi, mentre in termini di memoria gli u tenti potranno scegliere tra 32 o 64 gigabyte, comunque espandibili fino ad un massimo di 1 terabyte tramite microSD.

Interessante anche il comparto audio, con Dolby Atmos coinvolgente, che permette di collegare anche altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per le cuffie.

A livello software è presente la nuova funzionalità Split Screen di FireOS che mostra due app compatibili, come Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente fianco a fianco. Questa feature è particolarmente utile per la produttività: ad esempio si può tenere aperta un call di Zoom mentre si prendono appunti o mentre si legge un eBook su Kindle.

Fire HD 10 sarà disponibile da oggi su Amazon: aggiungeremo i link per effettuare il preordine non appena sarà aggiunto al catalogo dei dispositivi Amazon. Le spedizioni sono in programma dal 26 Maggio.