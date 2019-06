Amazon presenta un nuovo modello del drone per le consegne Prime Air, il video

Tra le iniziative più ambiziose di Amazon, su cui il colosso di Jeff Bezos ha lavorato maggiormente negli ultimi anni, figura senza dubbio Prime Air, attraverso cui la società americana mira a consegnare i pacchi agli utenti tramite droni.

Nel corso della conferenza Re: MARS, a cui ha preso parte anche Robert Downey Jr, l'e-commerce ha svelato che l'iniziativa è pronta a diventare realtà. Amazon infatti ha svelato un nuovo design del drone Prime Air, ed ha precisato che le prime flotte di droni saranno in grado di iniziare a consegnare i pacchetti ai consumatori nel giro di pochi mesi.

L'ultimo modello del drone può viaggiare fino a quindici miglia con un singolo viaggio, e consegnare pacchetti che pesano meno di 2 chilogrammi ai clienti. Questa nuova variante del drone a quanto pare sarebbe in grado di decollare ed atterrare verticalmente, ma offre anche miglioramenti importanti in termini di efficienza, stabilità e sicurezza.

Nel comunicato stampa diffuso, la società americana ha precisato che negli ultimi tempi ha lavorato principalmente sulla stabilità del veicolo, per fare si che questo possa operare in sicurezza anche in condizioni meteorologiche che presentano venti forti.

Il nuovo drone include anche una suite di sensori avanzati ed un software di deep learning progettato per evitare che si schianti su oggetti statici ed in movimento mentre è in volo.

Per quanto riguarda l'atterraggio, il drone per effettuare la consegna si assicurerà di avere a disposizione "una piccola area intorno al punto di consegna libera da persone, animali ed ostacoli". Centrale in questo aspetto sarà un algoritmo d'intelligenza artificiale addestrato per rilevare persone ed animali dall'alto.

"Il giardino o cortile di un cliente può avere cavi di diverso tipo. Il loro rilevamento è una delle sfide più difficili per i voli a bassa quota. Attraverso l'uso delle tecniche di visione artificiale che abbiamo inventato, i nostri droni possono riconoscere ed evitare cavi mentre scelgono e risalgono dal cortile" spiega Amazon.