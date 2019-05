Amazon presenta i robot (italiani) che sostituiranno gli umani nei magazzini

Lo scenario era già stato previsto tempo fa, ma è diventato realtà solo nella giornata di ieri tramite un tweet pubblicato dal vicepresidente di Amazon, David Clark, che ha presentato i robot, prodotto in Italia da CMC, che in futuro potrebbero sostituire gli umani nei magazzini nel lavoro di logistica.

Amazon ha sottolineato che le macchine automatizzeranno il lavoro che effettuano migliaia di dipendenti in tutto il mondo, i quali quotidianamente inscatolano gli ordini pervenuti dai clienti.

Al momento il tutto è in fase di test, ma nel frattempo la compagnia di Jeff Bezos ha preso in considerazione l'idea di installare due di questi robot in qualche dozzina di magazzini. L'aspetto preoccupante e destinato a far discutere è rappresentato dal fatto che questi robot sono in grado di effettuare il lavoro che oggi fanno 24 operatori umani, il che potrebbe portare a circa 1300 esuberi solo negli Stati Uniti nei 55 centri di distribuzione. Ogni macchina ha un costo di circa 1 milione di Dollari, ma comunque Amazon prevede di recuperare i costi in meno di due anni, in quanto il processo automatizzato di scansione ed evasione consente alla società di preparare un numero più elevato di pacchi.

Il piano rappresenta una novità assoluta in quanto mai prima d'ora Amazon aveva pubblicamente parlato delle proprie intenzioni di ridurre la manodopera. E' chiaro però che, come sottolineato dalla stessa società, il processo potrebbe richiedere anni in quanto i robot necessitano di test ed ottimizzazioni, ma il solco sembra tracciato.

Un portavoce di Amazon, in una nota ha fatto sapere che "stiamo testando questa nuova tecnologia con l'obiettivo di aumentare la sicurezza, accelerare i tempi di consegna ed aggiungere efficienza alla nostra rete. Intendiamo investire i nostri risparmi in nuovi servizi per clienti, che ci permetteranno di creare nuovi posti di lavoro".

Le nuove macchine, note come CartonWrap, come dicevamo prima sono prodotte dalla società italiana CMC, e sono molto più veloci degli esseri umani. A quanto pare infatti sono in grado di gestire da 600 a 700 pacchi all'ora, ad una velocità fino a cinque volte superiore rispetto a quella di un umano. I robot richiederanno ad una persona di caricare gli ordini dei clienti, ed ad un'altra di inserire il cartone per l'imballaggio con la colla. Un terzo invece dovrà occuparsi di eventuali malfunzionamenti.

Amazon parlando di questa novità ha voluto a più riprese sottolineare che l'obiettivo di questa implementazione non è solo la velocità, ma di portare "efficienza e risparmio" nei magazzini. CartonWrap si aggiunge a SmarPac, un altro macchinario che la società ha recentemente lanciato per spedire articoli in buste brevettate.

La società ha sottolineato che i lavoratori che saranno eventualmente sostituiti da questi robot saranno allocati in altri rami, senza specificare quali.

Di recente Amazon ha annunciato una serie di assunzioni in Italia, tra cui 1.200 a Torrazza Piemonte e 35 a Roma.