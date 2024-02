Amazon presenta Rufus: il chatbot che ci assisterà durante lo shopping

Insieme alla trimestrale Amazon annunciata stanotte, l’e-commerce ha anche svelato un’interessante novità che presto entrerà nella quotidianità dei milioni di utenti che si affidano al marketplace online per effettuare gli acquisti.

Si chiama Rufus ed è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, in grado di offrire agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno in fase d’acquisto. Il bot verrà addestrato sul catalogo di Amazon, le recensioni dei clienti, le domande e risposte della community presenti sulle pagine dei prodotti, ed “informazioni provenienti dalweb”.

Rufus, spiega la società fondata da Jeff Bezos, sarà in grado di offrire consigli e confrontare i prodotti, in quanto appositamente progettato per rispondere a domande specifiche. In alcuni esempi, vengono poste questioni come "quali sono le differenze tra scarpe da trail running e scarpe da corsa su strada?" e "cosa considerare quando si acquistano scarpe da corsa?”, che solitamente sono presenti su siti specializzati o a cui rispondono gli esperti sulla community di Amazon.

L’accesso a Rufus avverrà semplicemente digitando le domande nella barra di ricerca dell’app mobile di Amazon: a questo punto si aprirà una conversazione simile a quella di chatbot come ChatGPT o altri, come si può vedere nel video presente in apertura.

Resta da capire quando e se sarà disponibile anche in Italia, ma il futuro sembra essere tracciato.