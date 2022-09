Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8: più sottile, leggero e veloce

Dopo il lancio del servizio Amazon Kids in Italia, Amazon annuncia oggi il tablet di nuova generazione Fire HD 8. Più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente, con prestazioni più veloci del 30%, Fire HD 8 offre agli utenti un’esperienza di intrattenimento premium, sia a casa che in viaggio.

Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, introduce il dispositivo affermando: “Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l’arrivo della nuova generazione di Fire HD 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon. La portabilità e la durata di Fire HD 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio”.

Tra i dettagli tecnici chiave notiamo il processore hexa-core più veloce, perfetto per multitasking tra navigazione web e visualizzazione di video; e il display da 8 pollici realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato con una maggiore resistenza rispetto alla generazione precedente e un design più sottile e più leggero. La batteria ha una autonomia stimata dal produttore di massimo 13 ore e si ricarica in meno di 5 ore con il cavo USB-C incluso e l’adattatore a 5W.

Film, giochi e contenuti web si vedono e si sentono in alta definizione con Dolby Atmos, e non manca la compatibilità con la tecnologia Miracast per trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi. Lato archiviazione, grazie ai 32GB o 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda micro-SD, i clienti possono scaricare e godersi una varietà di libri, video e giochi.

Amazon Fire HD 8 è stato progettato tenendo in considerazione la sostenibilità: il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, ergo rientra nella classificazione Climate Pledge Friendly. Infine, lato accessibilità troviamo feature essenziali come lettore dello schermo VoiceView, ingrandimento dello schermo, sottotitoli, dimensione del carattere e molto altro.

Il nuovo Fire HD 8 è disponibile per il preordine da oggi, a partire da 114,99 euro nel colore Nero. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra 32GB o 64GB e di acquistare separatamente le custodie in tessuto premium nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, disponibili a 39,99 euro.