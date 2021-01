Amazon meglio del previsto in Italia: nel 2020 assunte 2.600 persone a tempo indeterminato

Va meglio del previsto Amazon in Italia. L'e-commerce ha annunciato di aver superato il piano di assunzioni svelato lo scorso Luglio, ed infatti oggi dà lavoro a più di 9.500 dipendenti a tempo indeterminato sul territorio nazionale.

Nello specifico, nell'anno che si è da poco concluso la compagnia di Jeff Bezos ha creato 2.600 posti di lavoro a tempo indeterminato, un dato che rende Amazon uno dei maggiori creatori di nuovi posti di lavoro nel Bel Paese.

Le nuove opportunità di lavoro hanno riguardato le 40 sedi in Italia, dagli uffici corporate di Milano ai Centri di Sviluppo di Torino e Asti, passando per i Data Center in Lombardia, il Servizio Clienti di Cagliari, i Centri di Distribuzione, Depositi di Smistamento ed i magazzini dislocati nel nord e sud Italia.

Amazon sottolinea anche che nel settore logistico il salario d'ingresso offerto agli operai è di 1.550 Euro lordi, ma le opportunità lavorative includono anche benefit, opportunità di carriera e miglioramento della retribuzione.

"Amazon è un potente motore di crescita per l'economia italiana. Attraverso l'innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, Amazon sta contribuendo a trasformare il potenziale economico delle comunità urbane e rurali in tutta Italia. Abbiamo investito molto nell’economia italiana e nelle sue persone, impiegando direttamente quasi diecimila risorse di talento che ricevono fin dal primo giorno una retribuzione competitiva e benefit, e creando, secondo studi indipendenti, 120.000 posti di lavoro aggiuntivi attraverso effetti indiretti. I nostri crescenti investimenti nel “Piano Italia” sono volti a costruire l'infrastruttura digitale e fisica per fornire prodotti e servizi a milioni di clienti italiani e ad aiutare lo sviluppo digitale di oltre 14.000 piccole e medie imprese italiane. Li consideriamo una risorsa per accelerare la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'economia italiana nella fase di ripresa" ha affermato Mariangela Marseglia, VP Contry Manager di Amazon Italia ed Spagna.

Questo annuncio si aggiunge a quello di qualche giorno fa in cui Amazon ha annunciato l'apertura di due nuovi centri di distribuzione.