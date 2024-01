Amazon, prezzi incredibili sui prodotti Alexa: da Fire TV Stick ad Echo

Giornata di sconti su Amazon per i prodotti con Alexa. Il colosso di Seattle infatti propone una serie di promozioni molto interessanti su vari device basati sull'assistente vocale targato Amazon. Ad essere interessati sono Fire TV Stick, ma anche gli Echo.

Di seguito i dettagli:

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite, il nostro lettore multimediale HD più conveniente: 27,99 Euro (34,99 Euro)

| Lite, il nostro lettore multimediale HD più conveniente: 27,99 Euro (34,99 Euro) Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 34 Euro (54,99 Euro)

| Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite: 34 Euro (54,99 Euro) Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 39,99 Euro (64,99 Euro)

| Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite: 39,99 Euro (64,99 Euro) Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente: 49,99 Euro (79,99 Euro)

Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio, ed offre la possibilità di abbinare il proprio account direttamente ai dispositivi in questione, in modo tale da facilitarne la configurazione.

Nessuna informazione sulla scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.