Amazon, il prezzo degli auricolari Sony WF-C500 scende a picco: 40% in meno

C'è grande attesa per Amazon Prime Day 2023, evento di grandi sconti che si svolgerà nelle giornate dell'11 e 12 luglio 2023. Questo non significa però che il popolare store e-commerce non ospiti già delle iniziative promozionali che possono fare gola agli appassionati del mondo Tech. C'è infatti anche uno sconto sugli auricolari Sony WF-C500.

A tal proposito, il prodotto viene ora venduto, nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, a 59,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Amazon Italia, usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 99,99 euro. Si fa dunque riferimento, a partire da quest'ultimo, a un possibile risparmio del 40%.

Insomma, a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 40 euro. Tra l'altro, non si deve nemmeno passare per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene che tutto sommato può trattarsi di un'occasione niente male per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo.

Per il resto, se vi interessa approfondire il prodotto coinvolto, ciò che potreste voler fare è consultare quanto indicato nella nostra recensione degli auricolari Sony WF-C500 (uscita a inizio 2022), in quanto in quest'ultima abbiamo esplicitato tutto ciò che c'è da sapere in merito a questa soluzione.