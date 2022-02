Amazon, prezzo bomba su Xiaomi Mi 11 Lite 5G da 128Gb: in offerta al minimo storico!

Non ci sono solo le offerte Mediaworld sui TV in giornata odierna. Amazon, infatti, propone un prezzo bomba su uno smartphone a marchio Xiaomi con 128 gigabyte di memoria interna, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dello Xiaomi 11 Lite 5G nella versione con 128 gigabyte di storage ed 8 gigabyte di RAM, che viene proposto al prezzo di 279,99 Euro, il 27% in meno rispetto ai 385 Euro precedenti. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso smartphone sulla piattaforma online di Jeff Bezos, che garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi tra il 22 ed il 25 Febbraio 2022, per i clienti Prime.

E' anche possibile aggiungere, tramite la scheda prodotto, la protezione aggiuntiva per due anni al prezzo di 39,02 Euro e per tre anni a 56,56 Euro.

A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartphone con pannello LCD da 6,55 pollici e con supporto Dual SIM 5G. Per quanto riguarda l'aspetto software, invece, è presente Android 11 mentre a giudicare dalla scheda di Amazon non siamo di fronte ad una versione brandizzata. Nessuna informazione invece sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei suoi confronti.