Amazon, prezzo PAZZESCO su robot aspirapolvere LEFANT: che sconto!

In questa terza giornata di offerte di primavera targate Amazon, la società americana propone uno sconto molto interessante su un robot aspirapolvere targato LEFANT, dotato di una potenza di aspirazione di 2200Pa, che può essere acquistato ad un prezzo significativamente più basso rispetto a quello di listino.

Il prezzo proposto sul LEFANT M210-Pro, infatti, è di 99,99 Euro, in calo del 58% rispetto ai 239,99 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, ed una riduzione consistente se si confronta con il prezzo di listino. Il colosso di Seattle garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per lunedì per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 24 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita direttamente dallo store ufficiale di Lefant.

Il robot è anche compatibile con Alexa, e può essere controllato direttamente con la voce affidandosi all’assistente vocale. Al suo interno trova spazio la tecnologia Freemove 3.0, che lo rende preciso ed intelligente ed evita che possa cadere dalle scale o rimanere bloccato in cavi o altro. L’M210-P di LEFANT è anche ottimizzato per la pulizia dei tappeti, che è in grado di riconoscere per aumentare fino alla massima potenza di aspirazione per offrire prestazioni ottimali.