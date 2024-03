Amazon, PREZZO WOW su termoventilatore ceramico a risparmio energetico

Spazio anche per gli accessori per la casa tra le promozioni Amazon della giornata odierna. Quest’oggi segnaliamo anche una promozione degna di nota su un termoventilatore ceramico PTC.

Il termoventilatore Midea NT20-22E nello specifico è disponibile a 19,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,90 Euro di listino, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista per il 27 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi.

Siamo di fronte ad un termoventilatore con ventola in ceramica in 3 secondi che permette di godere del calore senza aspettare e che riscalda istantaneamente mani e piedi. Il raggio di rotazione di 45 gradi migliora l’efficienza nella diffusione dell’aria calda, e consente di distribuire l’aria uniformemente. La potenza ultra elevata da 2000W offre prestazioni rapide a cui si aggiunge una potenza di fascia bassa da 1350W. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.