Amazon Prime Air, nuovi dettagli sulle consegne via drone: saranno velocissime!

Già da diversi mesi parliamo del servizio di consegne Amazon con i droni, che sembra essere in dirittura d'arrivo in sempre più parti del mondo. Il servizio, che ora ha il nome ufficiale di Amazon Prime Air, è infatti pronto al lancio in una serie di nuove località.

Nello specifico, pare che il colosso di Seattle sia intenzionato ad avviare test su larga scala di Prime Air negli Stati Uniti, dopo aver effettuato alcune prove nel Regno Unito, ma solo limitatamente a delle piccole comunità fuori dalle città. Inizialmente, nei test americani di Prime Air saranno incluse le città di Lockeford, in California, e di College Station, in Texas.

A quanto pare, qui Prime Air arriverà in via definitiva, poiché secondo Amazon gli abitanti delle due cittadine saranno "i primi a ricevere Prime Air negli Stati Uniti": insomma, il servizio sembra essere destinato ad arrivare in California e Texas per rimanervi a lungo. Non a caso, un mese fa la stessa Amazon ha spiegato che Prime Air è pronto a partire, e che un suo utilizzo su scala più ampia verrà raggiunto nei prossimi anni.

Come era ampiamente prevedibile, non tutti i prodotti Amazon potranno essere consegnati con Prime Air, perché l'uso del drone riguarderà solo i pacchi più piccoli e meno pesanti: per le opzioni dotate di peso e dimensioni maggiori, invece, il colosso dell'e-commerce continuerà ad utilizzare i classici sistemi di consegna. A quanto pare, comunque, i prodotti per cui è prevista la consegna con Prime Air saranno sottolineati direttamente sul marketplace di Amazon.

I droni, inoltre, sono stati progettati per la sicurezza degli utenti, che non dovranno avvicinarsi ai dispositivi durante la consegna: questi, infatti, si limiteranno a rilasciare il pacco nell'area di consegna ed a tornare al magazzino di riferimento dopo aver recapitato l'ordine. Stando ai dati di Amazon, i droni Prime Air raggiungono gli 80 km/h di velocità di volo anche trasportando un oggetto del peso di due chili e mezzo, perciò le consegne potrebbero essere estremamente rapide.